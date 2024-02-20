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Майже 70% українців проти президентських виборів під час війни

Україна, Вівторок 20 лютого 2024 10:34
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Майже 70% українців проти президентських виборів під час війни Фото: більшість українців проти виборів під час війни (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У лютому 2024 року переважна більшість українців (69%) вважають, що Володимир Зеленський має працювати на посаді президента до кінця воєнного стану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на опитування КМІС.

Вважають, що варто провести вибори 15% опитаних, з яких 4% говорять про призупинення воєнного стану і 11% - за внесення змін до відповідних законів і проведення виборів під час воєнного стану.

Крім того, 10% респондентів підтримують варіант, згідно з яким у травні 2024 року Зеленський складає свої повноваження і до обрання нового президента його повноваження буде виконувати голова Верховної ради.

Майже 70% українців проти президентських виборів під час війни

Водночас у грудні 2023 року 84% українців вважали, що проводити вибори не на часі і необхідно відкласти це питання.

Незалежно від поглядів на потребу у виборах, більше половини українців (53%) вважають, що Зеленський має брати участь у наступних виборах. У грудні 2023 року таких було 59%.

Натомість з 34% у грудні 2023 року до 43% у лютому 2024 року зросла частка тих, хто вважає, що Зеленський має обмежитися одним нинішнім терміном.

Майже 70% українців проти президентських виборів під час війни

Коментар КМІС

Як зазначив заступник директора КМІС Антон Грушецький, просування наративу, що в травні 2024 року президент втрачає легітимність, насамперед грає на руку ворогам України - це буде розхитуванням ситуації та єдності всередині країни та підривом підтримки України з боку західних союзників.

За його словами, організувати проведення виборів надзвичайно складно - мільйони людей перебувають закордоном, мільйони перебувають у небезпечних умовах або в окупації, сотні тисяч проходять військову службу. Відсутність можливості громадянам взяти участь у голосуванні як виборці і кандидати підриватиме легітимність результатів (при цьому 65% українців негативно ставляться до голосування онлайн.

"Можна по-різному ставитися до президента Зеленського - підтримувати окремі рішення, критикувати - інші, але уникнення поляризації і нестабільності та збереження керованості інституцій влади - в інтересах усього суспільства", - додав соціолог.

Опитування КМІС проводилося 5-10 лютого серед 1202 респондентів. До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролювалися владою України, а також опитування не проводилося з громадянами за кордоном.

Нагадаємо, у жовтні 2023 року 81% українців вважали, що вибори мають проводитися після закінчення війни і зараз вони не на часі. При цьому 16% заявили, що вибори вже мають проводитися, незважаючи на війну, у визначені Конституцією терміни.

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Володимир Зеленський
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