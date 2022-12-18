Майже 650 українців, які були або досі в полоні, отримають по 100 тисяч гривень

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України виплатить по 100 тисяч гривень ще 647 громадянам, які були чи все ще перебувають у полоні російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінреінтеграції.

Так, відомство виплатить зазначені суми ще 474 українцям, звільненим з російського полону, і 173 громадянам нашої країни, які незаконно утримуються на території РФ.

Зазначається, що рішення щодо встановлення фактів позбавлення цих громадян свободи внаслідок війни РФ проти України ухвалила відповідна комісія при Мінреінтеграції. Її перше засідання відбулося у п'ятницю, 16 грудня.

Цю комісію було створено на виконання закону "Про соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та членів їхніх сімей".

Вона працюватиме замість ліквідованої міжвідомчої комісії при Мінреінтеграції. До її складу увійшли представники міністерства, інших органів держвлади та громадських об'єднань.