ua ru
Нд, 18 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Майже 650 українців, які були або досі в полоні, отримають по 100 тисяч гривень

Новость на русском →
Неділя 18 грудня 2022 03:19
Майже 650 українців, які були або досі в полоні, отримають по 100 тисяч гривень Фото: звільнені з полону українці отримають виплати від Мінреінтеграції (gur.gov.ua)
Автор: Володимир Костирін

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України виплатить по 100 тисяч гривень ще 647 громадянам, які були чи все ще перебувають у полоні російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінреінтеграції.

Так, відомство виплатить зазначені суми ще 474 українцям, звільненим з російського полону, і 173 громадянам нашої країни, які незаконно утримуються на території РФ.

Зазначається, що рішення щодо встановлення фактів позбавлення цих громадян свободи внаслідок війни РФ проти України ухвалила відповідна комісія при Мінреінтеграції. Її перше засідання відбулося у п'ятницю, 16 грудня.

Цю комісію було створено на виконання закону "Про соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та членів їхніх сімей".

Вона працюватиме замість ліквідованої міжвідомчої комісії при Мінреінтеграції. До її складу увійшли представники міністерства, інших органів держвлади та громадських об'єднань.

Нагадаємо, 14 грудня відбувся черговий обмін військовополоненими між Україною та РФ. З російського полону повернулися ще 64 військові ЗСУ.

Перед цим, 6 грудня, Україна повернула з полону ще 60 українських захисників.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
виплати
NEWS
ЗСУ ліквідували ще 420 окупантів: нові втрати росіян від Генштабу
ЗСУ ліквідували ще 420 окупантів: нові втрати росіян від Генштабу
DAILY
Між війною та ЄС. Що відбувається в Косові і чи розпочнеться нова війна на Балканах
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Між війною та ЄС. Що відбувається в Косові і чи розпочнеться нова війна на Балканах