Почти 650 украинцев, которые были или до сих пор в плену, получат по 100 тысяч гривен

Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины выплатит по 100 тысяч гривен еще 647 гражданам, которые были или все еще находятся в плену российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минреинтеграции.

Так, ведомство выплатит указанные суммы еще 474 украинцам, освобожденным из российского плена, и 173 гражданам нашей страны, незаконно содержащимся на территории РФ.

Отмечается, что решение об установлении фактов лишения этих граждан свободы в результате войны РФ против Украины приняла соответствующая комиссия при Минреинтеграции. Ее первое заседание прошло в пятницу, 16 декабря.

Эта комиссия была создана во исполнение закона "О социальной и правовой защите лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины и членов их семей".

Она будет работать вместо ликвидированной межведомственной комиссии при Минреинтеграции. В ее состав вошли представители министерства, других органов госвласти и общественных объединений.