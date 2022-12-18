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Почти 650 украинцев, которые были или до сих пор в плену, получат по 100 тысяч гривен

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Воскресенье 18 декабря 2022 03:19
Почти 650 украинцев, которые были или до сих пор в плену, получат по 100 тысяч гривен Фото: освобожденные из плена украинцы получат выплаты от Минреинтеграции (gur.gov.ua)
Автор: Владимир Костырин

Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины выплатит по 100 тысяч гривен еще 647 гражданам, которые были или все еще находятся в плену российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минреинтеграции.

Так, ведомство выплатит указанные суммы еще 474 украинцам, освобожденным из российского плена, и 173 гражданам нашей страны, незаконно содержащимся на территории РФ.

Отмечается, что решение об установлении фактов лишения этих граждан свободы в результате войны РФ против Украины приняла соответствующая комиссия при Минреинтеграции. Ее первое заседание прошло в пятницу, 16 декабря.

Эта комиссия была создана во исполнение закона "О социальной и правовой защите лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины и членов их семей".

Она будет работать вместо ликвидированной межведомственной комиссии при Минреинтеграции. В ее состав вошли представители министерства, других органов госвласти и общественных объединений.

Напомним, 14 декабря прошел очередной обмен военнопленными между Украиной и РФ. Из российского плена вернулись еще 64 военных ВСУ.

Перед этим, 6 декабря, Украина вернула из плена еще 60 украинских защитников.

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