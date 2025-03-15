Майже 60% українців вважають, що вибори треба проводити тільки після війни

Згідно з останнім опитуванням, 58% українців виступають за проведення виборів тільки після завершення війни. Зокрема, через побоювання за безпеку країни.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла соціологиня і засновниця Gradus Research Євгенія Близнюк.

Вибори під час війни - питання, яке набуває все більшої актуальності в умовах триваючого конфлікту з Росією. За результатами нещодавнього опитування, 58% українців виступають за те, щоб вибори проводити лише після завершення бойових дій. Це на 6% більше, ніж у лютому 2025 року, коли ця цифра становила 52%.

Основною причиною такого ставлення є побоювання за безпеку країни. Українці розуміють, як Росія може використати виборчий процес для внутрішньої дестабілізації та підриву національної безпеки. В умовах активних бойових дій та постійної загрози з боку агресора питання безпеки громадян стає пріоритетом.

Попри це, готовність брати участь у виборах залишається високою. За даними того ж опитування, якщо президентські вибори в Україні відбулися найближчої неділі, у них взяли б участь 74% опитаних.

Цей показник стабільний і залишається на рівні липня 2024 року. Висока явка на виборах свідчить про те, що більшість українців підтримує демократичні процеси і бажає активно брати участь у формуванні політичного курсу країни, навіть у воєнний час.

Зростаюча підтримка лідерів, які асоціюються з обороною та безпекою, також є одним з основних трендів.