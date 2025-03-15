Почти 60% украинцев считают, что выборы надо проводить только после войны

Согласно последнему опросу, 58% украинцев выступают за проведение выборов только после завершения войны. В частности, из-за опасений за безопасность страны.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала социолог и основательница Gradus Research Евгения Близнюк.

Выборы во время войны - вопрос, который приобретает все большую актуальность в условиях продолжающегося конфликта с Россией. По результатам недавнего опроса, 58% украинцев выступают за то, чтобы выборы проводить только после завершения боевых действий. Это на 6% больше, чем в феврале 2025 года, когда эта цифра составляла 52%.

Основной причиной такого отношения является опасение за безопасность страны. Украинцы понимают, как Россия может использовать избирательный процесс для внутренней дестабилизации и подрыва национальной безопасности. В условиях активных боевых действий и постоянной угрозы со стороны агрессора вопрос безопасности граждан становится приоритетом.

Несмотря на это, готовность участвовать в выборах остается высокой. По данным того же опроса, если президентские выборы в Украине состоялись в ближайшее воскресенье, в них приняли бы участие 74% опрошенных.

Этот показатель стабилен и остается на уровне июля 2024 года. Высокая явка на выборах свидетельствует о том, что большинство украинцев поддерживает демократические процессы и желает активно участвовать в формировании политического курса страны, даже в военное время.

Растущая поддержка лидеров, которые ассоциируются с обороной и безопасностью, также является одним из основных трендов.