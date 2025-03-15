Почти 60% украинцев считают, что выборы надо проводить только после войны
Согласно последнему опросу, 58% украинцев выступают за проведение выборов только после завершения войны. В частности, из-за опасений за безопасность страны.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказала социолог и основательница Gradus Research Евгения Близнюк.
Выборы во время войны - вопрос, который приобретает все большую актуальность в условиях продолжающегося конфликта с Россией. По результатам недавнего опроса, 58% украинцев выступают за то, чтобы выборы проводить только после завершения боевых действий. Это на 6% больше, чем в феврале 2025 года, когда эта цифра составляла 52%.
Основной причиной такого отношения является опасение за безопасность страны. Украинцы понимают, как Россия может использовать избирательный процесс для внутренней дестабилизации и подрыва национальной безопасности. В условиях активных боевых действий и постоянной угрозы со стороны агрессора вопрос безопасности граждан становится приоритетом.
Несмотря на это, готовность участвовать в выборах остается высокой. По данным того же опроса, если президентские выборы в Украине состоялись в ближайшее воскресенье, в них приняли бы участие 74% опрошенных.
Этот показатель стабилен и остается на уровне июля 2024 года. Высокая явка на выборах свидетельствует о том, что большинство украинцев поддерживает демократические процессы и желает активно участвовать в формировании политического курса страны, даже в военное время.
Растущая поддержка лидеров, которые ассоциируются с обороной и безопасностью, также является одним из основных трендов.
Выборы в Украине
Напомним, в феврале спецпредставитель Трампа по Украине и России Кит Келлог заявил, что США желают, чтобы Украина провела выборы до конца 2025 года, особенно если будет достигнуто перемирие с Россией.
Ранее РБК-Украина сообщало, что после встречи представителей США и РФ в Саудовской Аравии Трамп заявил, что доверие к Зеленскому в Украине составляет лишь 4%. Впоследствии он назвал украинского лидера "диктатором без выборов". Однако позже Трамп уточнил, что не может поверить, что высказал такое мнение.
Однако, по данным западных СМИ, на встрече украинской и американской делегаций 11 марта в Саудовской Аравии вопрос проведения выборов в Украине не поднимался. Основной темой переговоров было завершение войны в Украине.