Майже 60 розпоряджень досі не підписав начальник військової адміністрації Києва, - КМДА

"Станом на 7 липня майже 60 розпоряджень лишаються непідписаними начальником Київської міської військової адміністрації. Зокрема, нерозглянутими лишаються документи щодо гуманітарної допомоги людям з інвалідністю, виділення з резервного фонду коштів на обстеження пошкоджених будинків, визнання підприємств критично важливими", - повідомляють в КМДА.

Також Ткаченко не підписує розпорядження, що стосуються розподілу освітньої субвенції для підготовки закладів до нового навчального року та багато інших важливих документів, зазначають в столичній мерії.

"Така ситуація значно ускладнює забезпечення життєдіяльності Києва, що є загрозливою ситуацією під час військової агресії ворога", - йдеться у повідомленні.

В столичній мерії наголошують, що лише паперове погодження мають проходити документи, що стосуються оборони або містять конфіденційні дані.

"Ще у 2015 році Київський міський голова запровадив електронне погодження розпоряджень із чіткими термінами. Утім не всі документи можна погоджувати онлайн - згідно із законом, деякі оборонні та мобілізаційні документи, а також ті, що містять конфіденційні дані, мають проходити лише паперове погодження. Про це посадовці КМВА мають знати і відповідно діяти в межах закону", - йдеться в повідомленні КМДА.

Із повним переліком проєктів розпоряджень, що перебувають на погодженні КМВА (окрім розпоряджень, назви яких не підлягають публікації у зв'язку з режимом доступу), можна ознайомитися за посиланням.