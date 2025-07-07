Почти 60 распоряжений до сих пор не подписал начальник военной администрации Киева, - КГГА

"По состоянию на 7 июля почти 60 распоряжений остаются неподписанными начальником Киевской городской военной администрации. В частности, нерассмотренными остаются документы по гуманитарной помощи людям с инвалидностью, выделение из резервного фонда средств на обследование поврежденных домов, признание предприятий критически важными", - сообщают в КГГА.

Также Ткаченко не подписывает распоряжения, касающиеся распределения образовательной субвенции для подготовки учреждений к новому учебному году и многие другие важные документы, отмечают в столичной мэрии.

"Такая ситуация значительно усложняет обеспечение жизнедеятельности Киева, что является угрожающей ситуацией во время военной агрессии врага", - говорится в сообщении.

В столичной мэрии отмечают, что только бумажное согласование должны проходить документы, касающиеся обороны или содержащие конфиденциальные данные.

"Еще в 2015 году Киевский городской голова ввел электронное согласование распоряжений с четкими сроками. Впрочем, не все документы можно согласовывать онлайн - по закону, некоторые оборонные и мобилизационные документы, а также те, что содержат конфиденциальные данные, должны проходить только бумажное согласование. Об этом чиновники КГГА должны знать и соответственно действовать в рамках закона", - говорится в сообщении КГГА.

С полным перечнем проектов распоряжений, находящихся на согласовании КГГА (кроме распоряжений, названия которых не подлежат публикации в связи с режимом доступа), можно ознакомиться по ссылке.