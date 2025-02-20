Майже 60 бойових зіткнень за день: Генштаб описав ситуацію на фронті

За даними військових, за сьогодні, 20 лютого, на фронті відбулося 59 бойових зіткнень.

За їх даними, протягом доби противник з території РФ завдав артилерійських обстрілів по районах населених пунктів:

Попівка, Пономаренки, Фотовиж Сумської області;

Красний Хутір Чернігівської області; Тимофіївка, Леміщине Харківської області, до того ж завдав авіаударів в районах населених пунктів Грем’яч Чернігівської області

Клинова-Новоселівка Харківської області.

Ситуація по напрямках

На Харківському напрямку противник три рази намагався йти на позиції Сил оборони в районах Вовчанська та Западного, одне зіткнення ще триває.

На Куп’янському напрямку ворог проводить дві атаки в районі Загризового, бої тривають.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито атаку поблизу Ямполівки.

На Сіверському напрямку ворог двічі безуспішно атакував в районі Білогорівки.

На Краматорському напрямку противник два рази намагався просунутись уперед в районах Часового Яру та Васюківки, наразі триває одне боєзіткнення.

На Торецькому напрямку загарбники п’ять разів атакували в районі Торецька. Наші захисники відбили одну атаку, бої тривають.

На Покровському напрямку 14 разів за сьогодні розпочиналися зіткнення різної інтенсивності поблизу населених пунктів Промінь, Покровськ, Сергіївка, Надіївка, Богданівка, Срібне, Андріївка, Улакли, одне боєзіткнення триває дотепер.

На Новопавлівському напрямку агресор 10 разів атакував в районах Костянтинополя, Роздольного, Новоочеретуватого та Привільного, на даний час тривають вісім боєзіткнень.

На Гуляйпільському напрямку ворог тричі атакував в районах Новопіля та Новосілки, один бій триває дотепер.

Тричі окупанти намагались йти вперед на позиції українських підрозділів в районах Новоандріївки та Степового на Оріхівському напрямку. Два боєзіткнення тривають дотепер.

На Придніпровському напрямку ворог активних наступальних дій не проводив.

В Курській області українські захисники відбивають три атаки загарбників, всього на даний час вже зафіксовано 14 боєзіткнень.

Ворог завдав вісім авіаційних ударів, скинувши 10 керованих бомб по населеним пунктам та позиціям Сил оборони, крім того, здійснив 201 артилерійський обстріл, зокрема два - із реактивних систем залпового вогню.

"Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та у тилу", - заявили в Генштабі.