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Майже 500 окупантів та гелікоптер: Генштаб назвав втрати росіян за добу

Фото: Росія втратила у війні проти України вже 62,5 тисяч солдатів (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

За даними на ранок неділі, 9 жовтня, українські військові ліквідували за добу 440 російських солдатів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 62 500 військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Міноборони України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 08.10 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 62500 (+440);
  • танків - 2486 (+14);
  • бойових броньованих машин – 5133 (+22);
  • артилерійських систем - 1477 (+18);
  • РСЗВ - 348 (+3);
  • засоби ППО – 180 (+0);
  • літаків – 266 (+0);
  • вертольотів - 235 (+1);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1086 (+7);
  • крилаті ракети - 247 (+1);
  • кораблі/катери – 15 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 3890 (+15);
  • спеціальна техніка - 136 (+0).

Як повідомлялося, у неділю, 9 жовтня, Росія випустила 12 ракет по Запоріжжю. Загинули 12 людей. Поранено 49 людей, з них 6 дітей.

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