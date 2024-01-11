Майже 500 окупантів та 45 одиниць техніки: втрати РФ на Таврійському напрямку за добу

Протягом минулої доби українські бійці ліквідували ще майже 500 російських окупантів на Таврійському напрямку. Також ЗСУ знищили 45 одиниці військової техніки ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку.

Загалом, на Таврійському напрямку росіяни завдали 35 авіаударів, провели 45 бойових зіткнень та здійснили 591 артобстріл.

Залишається високою загроза застосування противником ракетного озброєння та безпілотних літальних апаратів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури.

У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку.

ЗСУ стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 9 атак ворога в районах Новобахмутівки, Авдіївки, Сєверного та ще 15 атак поблизу Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 16 атак.

На Шахтарському напрямку противник наступальних (штурмових) дій не вів.

На Запорізькому напрямку українські захисники відбили 5 ворожих атак біля Роботиного та західніше Вербового Запорізької області.

Втрати ворога

Загальні втрати російської армії склали 488 осіб.

Також українські бійці знищили 45 одиниць військової техніки ворога, зокрема:

4 танки;

7 ББМ;

4 артсистеми;

1 СПГ (АГС);

25 БПЛА;

2 автомобілі;

2 інших важливих об’єкти противника.

Ситуація на фронті

В Україні на фронті протягом доби сталося 73 бойові сутички. Сили оборони відбили кілька атак на Лиманському напрямі та поблизу Авдіївки у Донецькій області.

При цьому, за даними Інституту вивчення війни, українські та російські війська ведуть позиційні бої на кількох напрямках. Росіяни скаржаться, що ЗСУ за допомогою безпілотників не дають їм маневрувати між позиціями на Авдіївському напрямку.

Втрати Росії у війні в Україні на ранок четверга, 11 січня, склали 830 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 367 620 військових. Крім того, ЗСУ знищили 12 танків та 22 ББМ.