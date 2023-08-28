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Майже 500 окупантів та 22 артсистеми. Генштаб оновив втрати Росії у війні за добу

Україна, Понеділок 28 серпня 2023 08:11
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Майже 500 окупантів та 22 артсистеми. Генштаб оновив втрати Росії у війні за добу Фото: Генштаб ЗСУ оновив дані щодо втрат РФ в Україні на 28 серпня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Втрати Росії у війні в Україні на ранок понеділка, 28 серпня, склали 490 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 261 310 військових. Крім того, ЗСУ знищили 22 артсистеми супротивника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.08.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 261310 (+490) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 4400 (+4) од,
  • бойових броньованих машин - 8562 (+8) од,
  • артилерійських систем - 5425 (+22) од,
  • РСЗВ - 730 (+2) од,
  • засоби ППО - 499 (+1) од,
  • літаків - 315 од,
  • гелікоптерів - 316 од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4383 (+5),
  • крилаті ракети - 1415 (+4) од,
  • кораблі /катери - 18 од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 7866 (+12) од,
  • спеціальна техніка - 809 (+1).

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, українські військові продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Протягом доби відбулось 34 бойових зіткнення. Зокрема, згідно зі звітом Інституту вивчення війни, ЗСУ просунулися в районі кордону західної Донецької та східної Запорізької областей та у західній частині Запорізької області.

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