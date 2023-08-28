Почти 500 оккупантов и 22 артсистемы. Генштаб обновил потери России в войне за сутки

Фото: Генштаб ВСУ обновил данные по потерям РФ в Украине на 28 августа (Getty Images)

Потери России в войне в Украине на утро понедельника, 28 августа, составили 490 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 261 310 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 22 артсистемы противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.08.23 ориентировочно составили: личного состава - около 261310 (+490) человек ликвидировано,

танков ‒ 4400 (+4) ед,

боевых бронированных машин - 8562 (+8) ед,

артиллерийских систем - 5425 (+22) ед,

РСЗО - 730 (+2) ед,

средства ПВО - 499 (+1) ед,

самолетов - 315 ед,

вертолетов - 316 ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 4383 (+5),

крылатые ракеты - 1415 (+4) ед,

корабли /катера - 18 ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 7866 (+12) ед,

специальная техника - 809 (+1). Ситуация на фронте По данным Генштаба, украинские военные продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы. В течение суток произошло 34 боевых столкновения. В частности, согласно отчету Института изучения войны, ВСУ продвинулись в районе границы западной Донецкой и восточной Запорожской областей и в западной части Запорожской области.