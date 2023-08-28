Почти 500 оккупантов и 22 артсистемы. Генштаб обновил потери России в войне за сутки
Потери России в войне в Украине на утро понедельника, 28 августа, составили 490 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 261 310 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 22 артсистемы противника.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.08.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 261310 (+490) человек ликвидировано,
- танков ‒ 4400 (+4) ед,
- боевых бронированных машин - 8562 (+8) ед,
- артиллерийских систем - 5425 (+22) ед,
- РСЗО - 730 (+2) ед,
- средства ПВО - 499 (+1) ед,
- самолетов - 315 ед,
- вертолетов - 316 ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 4383 (+5),
- крылатые ракеты - 1415 (+4) ед,
- корабли /катера - 18 ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 7866 (+12) ед,
- специальная техника - 809 (+1).
Ситуация на фронте
По данным Генштаба, украинские военные продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы. В течение суток произошло 34 боевых столкновения. В частности, согласно отчету Института изучения войны, ВСУ продвинулись в районе границы западной Донецкой и восточной Запорожской областей и в западной части Запорожской области.
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