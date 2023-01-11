Майже 500 окупантів та 10 танків: Генштаб оновив втрати Росії в Україні

За даними на ранок середи, 11 січня, українські військові ліквідували за добу 490 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 112 960 військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ .

Як повідомлялось, українські військові продовжують знищувати російських окупантів. ЗСУ 10 січня успішно зупинили атаки ворога у Харківській, Луганській та Донецькій областях.

При цьому в Соледарі та під Бахмутом продовжують точитись важкі бої, а на півдні Росія намагається помститись за удар по військовим в Макіївці.

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