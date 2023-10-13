Почти 50 БМП и танков: эксперты ISW объяснили значительные потери войск РФ под Авдеевкой
Российские войска под Авдеевкой Донецкой области несут большие потери. Кадры с геопривязкой показывают, что российские войска потеряли бронетехнику в количестве как минимум батальона тактической группы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.
Отмечается, что с 10 по 12 октября под Авдеевкой украинские силы уничтожили 33 российские бронемашины и 15 танков. По самым скромным оценкам, ВСУ уничтожили как минимум 36 российских бронемашин, включая танки, бронетранспортеры и их модификации.
На кадрах, опубликованных 11 октября, видно, как российская бронетехника в колонне под Авдеевкой падает в водоем, а на кадрах с геопривязкой, опубликованных 11 и 12 октября, видно, как украинские войска наносят удары по колоннам российской техники в районе обороняющегося города.
Эти кадры показывают, что российские бронетанковые силы, вероятно, не используют уроки, извлеченные из предыдущих наступательных операций под Угледером в феврале 2023 года, или под Киевом в марте 2022 года, когда украинские войска уничтожали беспорядочно наступающие колонны российской бронетехники.
Ключевые выводы ISW:
- Российские силы, вероятно, 10 октября начали масштабное наступление в районе Авдеевки Донецкой области.
- По состоянию на 12 октября российские войска не добились каких-либо крупных прорывов возле Авдеевки и вряд ли смогут немедленно отрезать украинские силы в городе.
- Российское информационное пространство, вероятно, преувеличивает степень российских успехов на Авдеевском фронте и будет продолжать это делать, несмотря на военные неудачи или медленные темпы продвижения.
- Украинские войска продолжили контрнаступательные операции под Бахмутом и на западе Запорожской области и, как сообщается, 12 октября продвинулись на обоих участках фронта.
- Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил 12 октября, что с 1 января 2023 года в российскую армию привлечено более 357 тысяч военнослужащих-контрактников, добровольцев и призывников.
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