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Майже 5 років ховався від слідства. СБУ затримала іноземного контрабандиста зброї

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Чернівці, Понеділок 03 жовтня 2022 11:32
Майже 5 років ховався від слідства. СБУ затримала іноземного контрабандиста зброї Фото: СБУ затримала іноземного контрабандиста зброї (ssu.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

В Чернівецькій області Служба безпеки затримала іноземного контрабандиста зброї, який майже 5 років ховався від слідства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

Фото: затримання іноземного контрабандиста зброї (ssu.gov.ua)

"Служба безпеки в рамках боротьби з міжнародною злочинністю встановила місцезнаходження та затримала у Чернівецькій області іноземного контрабандиста зброї. Зловмисником виявився громадянин однієї з країн Центральної Азії", - розповіли у відомстві.

Повідомляється, що підпільного зброяра викрили ще у 2018 році, тоді ж йому повідомили про підозру. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді взяття під варту, але згодом змінив своє рішення на домашній арешт. Скориставшись цим, підозрюваний втік від правосуддя.

Довгий час він ховався біля регіону. Для цього придбав на підставну особу будинок в одному із населених пунктів Буковини та намагався змінити особу.

"Співробітники СБУ все одно вистежили та затримали зловмисника за місцем його тимчасового перебування", - зазначили у Службі безпеки.

Наразі вирішується питання додаткової кваліфікації дій затриманого, якому раніше було повідомлено про підозру за ст. 201 (контрабанда) Кримінального кодексу України. Наразі фігуранту загрожує 12 років в'язниці.

Нагадаємо, раніше правоохоронці викрили канал постачання вогнепальної зброї до Києва. Канал налагодив мешканець Кривого Рогу, який постачав пістолети поштою.

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Служба безпеки України Черновицкая область
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