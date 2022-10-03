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Почти 5 лет скрывался от следствия. СБУ задержала иностранного контрабандиста оружия

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Черновцы , Понедельник 03 октября 2022 11:32
Почти 5 лет скрывался от следствия. СБУ задержала иностранного контрабандиста оружия Фото: СБУ задержала иностранного контрабандиста оружия (ssu.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

В Черновицкой области Служба безопасности задержала иностранного контрабандиста оружия, который почти 5 лет скрывался от следствия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

Фото: задержание иностранного контрабандиста оружия (ssu.gov.ua)

"Служба безопасности в рамках борьбы с международной преступностью установила местонахождение и задержала в Черновицкой области иностранного контрабандиста оружия. Злоумышленником оказался гражданин одной из стран Центральной Азии", - рассказали в ведомстве.

Сообщается, что подпольного оружейника разоблачили еще в 2018 года, тогда же ему сообщили о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу, но впоследствии изменил свое решение на домашний арест. Воспользовавшись этим, подозреваемый скрылся от правосудия.

Долгое время он прятался на территории региона. Для этого приобрел на подставное лицо дом в одном из населенных пунктов Буковины и пытался изменить личность.

"Сотрудники СБУ все равно выследили и задержали злоумышленника по месту его временного пребывания", - отметили в Службе безопасности.

Сейчас решается вопрос дополнительной квалификации действий задержанного, которому ранее было сообщено о подозрении по ст. 201 (контрабанда) Уголовного кодекса Украины. Теперь фигуранту грозит 12 лет тюрьмы.

Напомним, ранее правоохранители разоблачили канал поставки огнестрельного оружия в Киев. Канал наладил житель Кривого Рога, который поставлял пистолеты по почте.

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Служба безопасности Украины Черновицкая область
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