Майже 42 гривні: НБУ підняв курс долара до історичного максимуму

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар відновив зростання після короткої перерви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс на 24 грудня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,991 гривень за 1 долар (+0,1149 грн).

Попередній максимум був 20 грудня - 41,9292 грн/долар.

Від початку року курс зріс на 4 гривні (на 10,6%) із 37,98 грн/долар на 31 грудня 2023 року.

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Офіційний курс євро становитиме 43,6454 гривень за 1 євро (+0,1340 грн).

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На міжбанку сьогодні курс зріс на 14 копійок до 42,03-41,05 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.

udinform.com

На готівковому ринку курс долара зріс на 20 копійок до 42,30 гривень.

Коментар НБУ

Як зазначають в НБУ, зростання попиту на валюту стало основним фактором, який вплинув на підвищення курсу долара наприкінці 2024 року.

У звіті "Звіт про фінансову стабільність" зазначається, що НБУ й надалі залишається ключовим учасником валютного ринку, а його інтервенції - основним інструментом збалансування попиту та пропозиції на валюту.

"НБУ має можливість покривати дефіцит валюти та згладжувати надмірні курсові коливання", - йдеться в документі.