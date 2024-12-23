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НБУ пояснив зростання курсу долара наприкінці 2024 року

Україна, Понеділок 23 грудня 2024 11:37
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НБУ пояснив зростання курсу долара наприкінці 2024 року Фото: Курс долара зріс наприкінці 2024 року через зростання попиту (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Чистий попит на валюту Україні зростає з огляду на відновлення економіки та пожвавлення імпорту. Це тисне на курс гривні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Звіт про фінансову стабільність" НБУ.

Як зазначається в огляді НБУ, досі пом’якшення частини обмежень на рух капіталу мало досить помірний вплив на ринок, адже понад третину виплат за кордон внаслідок лібералізації компанії здійснили, використовуючи власну валюту.

"Водночас восени збільшився попит на готівкову валюту з боку населення. Зростання попиту є головним чинником додаткового тиску на обмінний курс", - йдеться у звіті.

НБУ пояснив зростання курсу долара наприкінці 2024 року

У звіті наголошується, НБУ і надалі залишається ключовим учасником валютного ринку, а його інтервенції - основним інструментом збалансування попиту й пропозиції на валюту.

"НБУ має можливість покривати дефіцит валюти та згладжувати надмірні курсові коливання", - йдеться в документі.

За даними НБУ, надходження міжнародної допомоги дає змогу підтримувати міжнародні резерви на достатньому рівні, попри збільшення попиту на валюту. З IV кварталу минулого року обсяг резервів перевищує 100% рівень адекватності за критерієм МВФ, наприкінці 2024 року він очікується близьким до 120%.

НБУ пояснив зростання курсу долара наприкінці 2024 року

За прогнозом Національного банку, достатність резервів за цим критерієм поступово знижуватиметься, однак усе одно перевищуватиме 100% й упродовж 2025 року.

Нагадаємо, курс долара зростав до кінця липня 2024 року. Потім НБУ призупинив девальвацію. Наприкінці листопада офіційний курс долара знову почав зростати та піднявся майже до 42 гривень. У підсумку курс долара з початку року зріс на 10% (на 4 гривні).

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