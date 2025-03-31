Майже 400 тисяч споживачів залишилися без світла через крижаний шторм в Канаді

Чому жителі Онтаріо залишилися без електропостачання

За даними компанії з передачі та розподілу електроенергії Hydro One, яка обслуговує провінцію, понад 390 000 споживачів у різних частинах Онтаріо залишаються без електроенергії у понеділок, 31 березня, після крижаного шторму, що пронісся на вихідних, повалив дерева та пошкодив лінії електропередач.

Компанія повідомила в неділю ввечері, що відновлення електропостачання всім споживачам у центральному та східному Онтаріо, які найбільше постраждали від шторму, може зайняти кілька днів. Станом на ранок понеділка електроенергію повернули майже 360 000 клієнтам, згідно з картою відключень Hydro One.

У неділю кількість відключень зросла через технічну проблему з картою відключень компанії, яка раніше не враховувала деякі випадки.

За даними Environment and Climate Change Canada, найбільш постраждали такі райони: Баррі, Оріллія, Каварта-Лейкс, Пітерборо та Кінгстон. У Ліндсі накопичилося 25 мм льоду, у Пітерборо - 20 мм, в Оріллії - 19 мм, а в Баррі - 15 мм.

Федеральне метеорологічне агентство повідомляє, що крижаний дощ у регіонах, де були оголошені штормові попередження, поступово слабшає, але система рухається на схід. Попередження про крижаний дощ також діють у Квебеку, Нью-Брансвіку, на півночі материкової частини Нової Шотландії та на острові Принца Едуарда.

Метеоролог Крістіна Кретчман заявила, що шторм завдав значної шкоди. Вона зазначає, що надійшло багато повідомлень про повалені дерева та гілки, які, на жаль, пошкодили інфраструктуру, зокрема будинки та електроопори.

Hydro One оцінює збитки та визначає терміни відновлення електропостачання. За словами речниці компанії Кейтлін Форде, головна причина відключень - обледенілі гілки дерев, що торкаються ліній електропередач.

Бригади енергетиків працюють у найбільш постраждалих районах, до них долучаються додаткові працівники з інших регіонів.

Надзвичайний стан і заходи реагування

Прем'єр Онтаріо Даг Форд заявив, що волонтерська команда Ontario Corps направила персонал і техніку для підтримки громад, які постраждали від шторму.

Деякі муніципалітети оголосили надзвичайний стан. Місто Пітерборо зробило це у неділю та відкрило чотири центри прийому постраждалих, два з яких працюють у нічний час. Людей закликають уникати непотрібних поїздок.

Також у неділю надзвичайний стан оголосив муніципалітет Оро-Медонте, де закрито дороги та громадські установи через повалені дерева, обірвані дроти та уламки.

Район Мускока оголосив надзвичайний стан у неділю о 17:00 після тривалих періодів крижаного дощу, що ускладнив доступ до електроенергії та доріг.

Крижаний дощ в Канаді

З моменту початку шторму енергетики відновили електропостачання для понад 257 000 клієнтів.

Крижаний дощ розпочався в південному Онтаріо вранці в суботу. У Торонто та інших районах Великого Торонто штормове попередження було скасоване у неділю вранці, коли температура піднялася вище нуля.

Проте у центральному та східному Онтаріо крижаний дощ триває. Його спричинила система низького тиску, що прийшла з Техасу.

Поліція Онтаріо повідомила, що в ніч на неділю значно зросла кількість викликів через шторм. Речниця Hydro One Тіціана Бачега Роза зазначила, що кількість відключень зростає, оскільки лід продовжує накопичуватися на електрообладнанні. За її словами, відновлення електропостачання для всіх клієнтів може тривати кілька днів. У деяких віддалених районах, куди можна дістатися лише водним шляхом, електроенергія може не повертатися ще довше.