Почти 400 тысяч потребителей остались без света из-за ледяного шторма в Канаде

Почему жители Онтарио остались без электроснабжения

По данным компании по передаче и распределению электроэнергии Hydro One, которая обслуживает провинцию, более 390 000 потребителей в разных частях Онтарио остаются без электроэнергии в понедельник, 31 марта, после ледяного шторма, который пронесся на выходных, повалил деревья и повредил линии электропередач.

Компания сообщила в воскресенье вечером, что восстановление электроснабжения всем потребителям в центральном и восточном Онтарио, которые больше всего пострадали от шторма, может занять несколько дней. По состоянию на утро понедельника электроэнергию вернули почти 360 000 клиентам, согласно карте отключений Hydro One.

В воскресенье количество отключений возросло из-за технической проблемы с картой отключений компании, которая ранее не учитывала некоторые случаи.

По данным Environment and Climate Change Canada, наиболее пострадали следующие районы: Барри, Ориллия, Каварта-Лейкс, Питерборо и Кингстон. В Линдси накопилось 25 мм льда, в Питерборо - 20 мм, в Ориллии - 19 мм, а в Барри - 15 мм.

Федеральное метеорологическое агентство сообщает, что ледяной дождь в регионах, где были объявлены штормовые предупреждения, постепенно ослабевает, но система движется на восток. Предупреждения о ледяном дожде также действуют в Квебеке, Нью-Брансуике, на севере материковой части Новой Шотландии и на острове Принца Эдуарда.

Метеоролог Кристина Кретчман заявила, что шторм нанес значительный ущерб. Она отмечает, что поступило много сообщений о поваленных деревьях и ветках, которые, к сожалению, повредили инфраструктуру, в частности дома и электроопоры.

Hydro One оценивает ущерб и определяет сроки восстановления электроснабжения. По словам пресс-секретаря компании Кейтлин Форде, главная причина отключений - обледенелые ветви деревьев, которые касаются линий электропередач.

Бригады энергетиков работают в наиболее пострадавших районах, к ним присоединяются дополнительные работники из других регионов.

Чрезвычайное положение и меры реагирования

Премьер Онтарио Даг Форд заявил, что волонтерская команда Ontario Corps направила персонал и технику для поддержки общин, пострадавших от шторма.

Некоторые муниципалитеты объявили чрезвычайное положение. Город Питерборо сделал это в воскресенье и открыл четыре центра приема пострадавших, два из которых работают в ночное время. Людей призывают избегать ненужных поездок.

Также в воскресенье чрезвычайное положение объявил муниципалитет Оро-Медонте, где закрыты дороги и общественные учреждения из-за поваленных деревьев, оборванных проводов и обломков.

Район Мускока объявил чрезвычайное положение в воскресенье в 17:00 после длительных периодов ледяного дождя, который затруднил доступ к электроэнергии и дорогам.

Ледяной дождь в Канаде

С момента начала шторма энергетики восстановили электроснабжение для более 257 000 клиентов.

Ледяной дождь начался в южном Онтарио утром в субботу. В Торонто и других районах Большого Торонто штормовое предупреждение было отменено в воскресенье утром, когда температура поднялась выше нуля.

Однако в центральном и восточном Онтарио ледяной дождь продолжается. Его вызвала система низкого давления, пришедшая из Техаса.

Полиция Онтарио сообщила, что в ночь на воскресенье значительно возросло количество вызовов из-за шторма. Пресс-секретарь Hydro One Тициана Бачега Роза отметила, что количество отключений растет, поскольку лед продолжает накапливаться на электрооборудовании. По ее словам, восстановление электроснабжения для всех клиентов может занять несколько дней. В некоторых отдаленных районах, куда можно добраться только водным путем, электроэнергия может не возвращаться еще дольше.