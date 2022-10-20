Майже 400 окупантів, 25 БПЛА та гелікоптер: у Генштабі оновили втрати РФ в Україні

За даними на ранок у четвер, 20 жовтня, українські військові ліквідували за добу 370 російських солдатів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 66650 військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 20.10 орієнтовно склали:
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський розповів, що протягом місяця ЗСУ збили сотні дронів-камікадзе та десятки ракет ворога.
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