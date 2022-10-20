Почти 400 оккупантов, 25 БПЛА и вертолет: в Генштабе обновили потери РФ в Украине

По данным на утро четверга, 20 октября, украинские военные ликвидировали за сутки 370 российских солдат. Общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 66650 военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 20.10 ориентировочно составили:

Напомним, президент Владимир Зеленский рассказал, что в течение месяца ВСУ сбили сотни дронов-камикадзе и десятки ракет врага.

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