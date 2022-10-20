Майже 400 окупантів, 25 БПЛА та гелікоптер: у Генштабі оновили втрати РФ в Україні

Фото: Генштаб назвав оновлені втрати Росії в Україні за добу на ранок 20 жовтня (GettyImages)

За даними на ранок у четвер, 20 жовтня, українські військові ліквідували за добу 370 російських солдатів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 66650 військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 20.10 орієнтовно склали: особового складу - близько 66650 (+370);

танків - 2567 (+13);

бойових броньованих машин - 5255 (+20);

артилерійських систем - 1646 (+9);

РСЗВ - 372 (+0);

засоби ППО - 189 (+0);

літаків - 269 (+0);

гелікоптерів - 243 (+1);

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1311 (+25);

крилаті ракети - 329 (+6);

кораблі/катери - 16 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн - 4005 (+6);

спеціальна техніка - 147 (+1).