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Майже 400 окупантів, 25 БПЛА та гелікоптер: у Генштабі оновили втрати РФ в Україні

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Україна, Четвер 20 жовтня 2022 08:45
Майже 400 окупантів, 25 БПЛА та гелікоптер: у Генштабі оновили втрати РФ в Україні Фото: Генштаб назвав оновлені втрати Росії в Україні за добу на ранок 20 жовтня (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

За даними на ранок у четвер, 20 жовтня, українські військові ліквідували за добу 370 російських солдатів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 66650 військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 20.10 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 66650 (+370);
  • танків - 2567 (+13);
  • бойових броньованих машин - 5255 (+20);
  • артилерійських систем - 1646 (+9);
  • РСЗВ - 372 (+0);
  • засоби ППО - 189 (+0);
  • літаків - 269 (+0);
  • гелікоптерів - 243 (+1);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1311 (+25);
  • крилаті ракети - 329 (+6);
  • кораблі/катери - 16 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 4005 (+6);
  • спеціальна техніка - 147 (+1).

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський розповів, що протягом місяця ЗСУ збили сотні дронів-камікадзе та десятки ракет ворога.

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