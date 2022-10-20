Майже 400 окупантів, 25 БПЛА та гелікоптер: у Генштабі оновили втрати РФ в Україні
Фото: Генштаб назвав оновлені втрати Росії в Україні за добу на ранок 20 жовтня (GettyImages)
За даними на ранок у четвер, 20 жовтня, українські військові ліквідували за добу 370 російських солдатів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 66650 військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 20.10 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 66650 (+370);
- танків - 2567 (+13);
- бойових броньованих машин - 5255 (+20);
- артилерійських систем - 1646 (+9);
- РСЗВ - 372 (+0);
- засоби ППО - 189 (+0);
- літаків - 269 (+0);
- гелікоптерів - 243 (+1);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1311 (+25);
- крилаті ракети - 329 (+6);
- кораблі/катери - 16 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн - 4005 (+6);
- спеціальна техніка - 147 (+1).
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський розповів, що протягом місяця ЗСУ збили сотні дронів-камікадзе та десятки ракет ворога.
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