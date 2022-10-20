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Почти 400 оккупантов, 25 БПЛА и вертолет: в Генштабе обновили потери РФ в Украине

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Украина, Четверг 20 октября 2022 08:45
Почти 400 оккупантов, 25 БПЛА и вертолет: в Генштабе обновили потери РФ в Украине Фото: Генштаб назвал обновленные потери России в Украине за сутки на утро 20 октября (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

По данным на утро четверга, 20 октября, украинские военные ликвидировали за сутки 370 российских солдат. Общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 66650 военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 20.10 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 66650 (+370);
  • танков - 2567 (+13);
  • боевых бронированных машин - 5255 (+20);
  • артиллерийских систем - 1646 (+9);
  • РСЗО - 372 (+0);
  • средства ПВО - 189 (+0);
  • самолетов - 269 (+0);
  • вертолетов - 243 (+1);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 1311 (+25);
  • крылатые ракеты - 329 (+6);
  • корабли/катера - 16 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4005 (+6);
  • специальная техника - 147 (+1).

Напомним, президент Владимир Зеленский рассказал, что в течение месяца ВСУ сбили сотни дронов-камикадзе и десятки ракет врага.

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