Почти 400 оккупантов, 25 БПЛА и вертолет: в Генштабе обновили потери РФ в Украине
Фото: Генштаб назвал обновленные потери России в Украине за сутки на утро 20 октября (GettyImages)
По данным на утро четверга, 20 октября, украинские военные ликвидировали за сутки 370 российских солдат. Общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 66650 военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 20.10 ориентировочно составили:
- личного состава - около 66650 (+370);
- танков - 2567 (+13);
- боевых бронированных машин - 5255 (+20);
- артиллерийских систем - 1646 (+9);
- РСЗО - 372 (+0);
- средства ПВО - 189 (+0);
- самолетов - 269 (+0);
- вертолетов - 243 (+1);
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 1311 (+25);
- крылатые ракеты - 329 (+6);
- корабли/катера - 16 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн - 4005 (+6);
- специальная техника - 147 (+1).
Напомним, президент Владимир Зеленский рассказал, что в течение месяца ВСУ сбили сотни дронов-камикадзе и десятки ракет врага.
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