Майже 40% населення України потребують гуманітарної допомоги, - ООН

Координатор надзвичайної допомоги, заступник генсека ООН з гуманітарних питань Мартін Гріффітс заявив, що майже 13,3 млн людей змушено залишили свої домівки з початку повномасштабного російського вторгнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Організацію Об'єднаних Націй .

"Трагедія триває, і кінця їй не видно", - заявив Гріффітс, виступаючи на засіданні Ради Безпеки ООН, присвяченому ситуації в Україні.

Він навів безпрецедентні цифри: понад 7 тисяч мирних жителів України, за його словами, було вбито. Це дані, які вдалося підтвердити ООН, хоча реальні цифри можуть бути набагато вищими.

Понад 8 млн українців були змушені втекти до сусідніх країн, 5,3 млн людей переміщено всередині країни - багато з них живуть у колективних центрах. За даними ООН, це найбільший рух біженців із часів Другої світової війни.

"Допомоги потребують 17,6 млн осіб - 40% населення України. Напередодні жахливих роковин повномасштабного вторгнення нам доведеться ще багато зробити в плані гуманітарної допомоги, і ми можемо робити більше", - констатував Гріффітс.