Майже 40% населення України потребують гуманітарної допомоги, - ООН
Координатор надзвичайної допомоги, заступник генсека ООН з гуманітарних питань Мартін Гріффітс заявив, що майже 13,3 млн людей змушено залишили свої домівки з початку повномасштабного російського вторгнення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Організацію Об'єднаних Націй.
"Трагедія триває, і кінця їй не видно", - заявив Гріффітс, виступаючи на засіданні Ради Безпеки ООН, присвяченому ситуації в Україні.
Він навів безпрецедентні цифри: понад 7 тисяч мирних жителів України, за його словами, було вбито. Це дані, які вдалося підтвердити ООН, хоча реальні цифри можуть бути набагато вищими.
Понад 8 млн українців були змушені втекти до сусідніх країн, 5,3 млн людей переміщено всередині країни - багато з них живуть у колективних центрах. За даними ООН, це найбільший рух біженців із часів Другої світової війни.
"Допомоги потребують 17,6 млн осіб - 40% населення України. Напередодні жахливих роковин повномасштабного вторгнення нам доведеться ще багато зробити в плані гуманітарної допомоги, і ми можемо робити більше", - констатував Гріффітс.
Днями РБК-Україна повідомляло, що, за словами генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша, імовірність ескалації війни Росії проти України продовжує зростати, тоді як шанси на мир між державами зменшуються.
Раніше ми писали, що генсек ООН Антоніу Гутерреш вважає: світ зіткнувся з масштабним геополітичним розколом. Теперішня ситуація складніша, ніж за часів "холодної війни".
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