Майже 300 окупантів та 8 складів боєприпасів: втрати РФ на Таврійському напрямку за добу

Сили оборони продовжують ведення оборони на півдні України та наступальної операції на Мелітопольському напрямку. ЗСУ знищують ворога, та закріплюються на досягнутих рубежах.

Протягом минулої доби ворог завдав 19 авіаційних ударів, провів 27 бойових зіткнень та здійснив 732 артилерійських обстріли.

Досі залишається високою загроза застосування противником ракетного озброєння та безпілотних літальних апаратів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури.

На Авдіївському напрямку відзначається збільшення інтенсивності штурмових дій противника. Так, він безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Авдіївки.

Крім того, наші захисники успішно відбили штурмові дії ворога в районі східніше Степового на Донеччині. 10 невдалих атак окупанти провели в районах Мар’їнки та Новомихайлівки.

На Шахтарському напрямку українські воїни завдали втрат та успішно відбили атаки противника поблизу Старомайорського і Рівнополя.

На Запорізькому напрямку противник безуспішно намагався відновити втрачене положення західніше Вербового та південно-східніше Малої Токмачки Запорізької області.

Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку завдають окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, закріплюються на зайнятих рубежах та виснажують ворога.

Втрати ворога

Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони Таврійського напрямку протягом доби виконали 1198 вогневих завдань.

Загальні втрати армії РФ склали 261 особу. Окрім того, 10 російських окупантів здалися в полон.

Також українські бійці знищили 20 одиниць військової техніки противника. Зокрема, 1 танк, 2 ББМ, 7 артилерійських систем, 5 одиниць автомобільної та 5 - спеціальної техніки окупантів.

Окрім того, було знищено 8 складів боєприпасів ворога.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, українські війська ведуть наступальну операцію на Мелітопольському напрямі, відбили атаки росіян поблизу села Макіївка (Луганська область). Сил оборони завдав 11 ударів по районах зосередження особового складу.

Згідно зі звітом Інституту вивчення війни (ISW), ЗСУ зайняли більш вигідні позиції біля Андріївки, а також утримують укріплення від російських атак на захід від Роботиного.

Бійці ЗСУ ліквідували за добу ще 360 російських окупантів, таким чином, загальні втрати військ противника в живій силі в Україні склали вже 279 440 солдатів. Також Сили оборони знищили минулої доби 15 танків і 40 артсистем ворога.