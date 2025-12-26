Майже 300 людей тримали силоміць: на Дніпропетровщині накрили псевдореабілітацію

За словами Кравченка, правоохоронці встановили, що зловмисники силоміць утримували майже 300 людей: у них забирали документи та не дозволяли залишати приміщення. Щоб тривалий час отримувати гроші, керівники центрів створювали повну ізоляцію від зовнішнього світу.

Родичі платили від 6 тисяч гривень на місяць, сподіваючись, що їхні близькі проходять лікування та реабілітацію від різних видів залежностей.

Насправді ж жодного лікування там не було. Усі "центри" працювали без ліцензій і дозволів на медичну чи реабілітаційну діяльність, а їхня головна мета полягала в отриманні грошей.

Правоохоронці встановили, що 287 чоловіків і жінок фактично перебували в неволі. Серед них - семеро неповнолітніх віком від 14 до 17 років. Дітей уже госпіталізували, з ними працюють психологи. Допити проводили у так званих "зелених кімнатах" за участі фахівців, щоб мінімізувати психологічну травму.

Спецоперацію провели слідчі разом із ювенальною поліцією у містах Жовті Води та Шахтарське.

Під час обшуків було вилучено паспорти, військові квитки, пенсійні посвідчення, медичні картки, банківські картки, чорнові записи, близько 180 телефонів і комп’ютерів, а також зброю та готівку.

Наразі 25 дорослих та всі семеро дітей офіційно заявили про незаконне позбавлення волі. Чотирьом особам уже повідомили про підозру за частиною 2 статті 146 Кримінального кодексу України. Серед них - керівники громадської організації, яка опікувалася "реабілітаційними" центрами, а також наглядачі.

Частина підозрюваних раніше вже мала судимості, зокрема за злочини, пов’язані з наркотиками та незаконним заволодінням транспортом.

Наразі досудове розслідування триває. Слідчі встановлюють усіх причетних до роботи незаконної мережі та перевіряють можливу причетність інших осіб.

Правоохоронці наголошують: те, що відбувалося в цих закладах, не має нічого спільного з допомогою чи реабілітацією. Йдеться про системне позбавлення волі та знущання з людей, які перебували у вразливому стані.