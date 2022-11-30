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Майже 30 ворожих снарядів прилетіло вночі до Нікопольського району

Фото: майже 30 ворожих снарядів прилетіли вночі до Нікопольського району (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Російські війська вночі 30 листопада знову обстрілювали Нікопольський район Дніпропетровської області. Ворог застосував "Гради" та важку артилерію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченко.

Окупанти обстріляли сам Нікополь та Марганецьку громаду.

Загалом за ніч прилетіло близько 30 снарядів. Ніхто не постраждав.

Представники ДСНС проводять обстеження обстріляних територій. З'ясовують деталі, повідомив Резніченко.

В інших районах людей усю ніч попереджала сирена, але без атак.

Нагадаємо, у вівторок, 29 листопада, російські військові також обстріляли Нікопольський район. Внаслідок атаки загарбників постраждала жінка.

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Дніпропетровська область