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Майже 30% українців продовжують доплачувати за безкоштовні послуги в державних лікарнях

Україна, Понеділок 11 вересня 2023 15:58
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Майже 30% українців продовжують доплачувати за безкоштовні послуги в державних лікарнях Фото: рівень корупції в медичній сфері залишається високим (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У липні 2023 року 28% опитаних підтвердили, що за останні 12 місяців їм доводилося доплачувати за медичні послуги під час прийому лікаря або за медичну процедуру (укол, перев’язку тощо) чи діагностику (рентген, УЗД тощо) в державних лікарнях/поліклініках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування фонду "Демократичні ініціативи".

Водночас 32% респондентів повідомили, що їм не доводилося доплачувати, а 39% опитаних сказали, що не зверталися за такими послугами, і менше відсотка вирішили не відповідати на це запитання. Для порівняння: у травні 2021 року частка тих, кому довелося доплачувати, становила 33%.

Майже 30% українців продовжують доплачувати за безкоштовні послуги в державних лікарнях

Порівняно з 2021 роком (17%), зросла частка громадян, які вважають, що задля отримання якісної медичної допомоги у майбутньому їм варто додатково віддячувати лікарям. У липні 2023 року таких респондентів стало 26%. Проте більшість - 68% як у 2021-му, так і в 2023 роках - продовжує вважати, що додатково доплачувати лікарям зі своєї кишені не варто.

Майже 30% українців продовжують доплачувати за безкоштовні послуги в державних лікарнях

Опитування, проведене фондом "Демократичні ініціативи" спільно з КМІС, здійснювалося з 3 по 17 липня 2023 року серед 2011 респондентів.

Нагадаємо, під час війни рівень нетерпимості до надання хабарів, подарунків або неофіційних послуг для вирішення особистих проблем помітно зріс серед українців. На думку 53% респондентів, такі дії ніколи не можуть бути виправдані, порівняно з 42% у 2018 та 2021 роках.

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