UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Більше 4 тисяч дронів та понад 248 тисяч військових. Втрати Росії у війні на ранок

Фото: Генштаб ЗСУ оновив дані щодо втрат РФ в Україні на 4 серпня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Втрати Росії у війні в Україні на ранок п'ятниці, 4 серпня, склали 640 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 248 490 військових. Крім того, ЗСУ знищили 27 дронів та 19 артсистем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.08.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 248490 (+640) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 4228 (+4) од,
  • бойових броньованих машин - 8249 (+15) од,
  • артилерійських систем - 4911 (+19) од,
  • РСЗВ - 704 од,
  • засоби ППО - 466 (+1) од,
  • літаків - 315 од,
  • гелікоптерів - 311 од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4104 (+27),
  • крилаті ракети - 1347 од,
  • кораблі /катери - 18 од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 7392 (+20) од,
  • спеціальна техніка - 724 (+3).

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Протягом минулої доби на фронті відбулось близько 40 бойових зіткнень. Зокрема, як зазначається в звіті Інституту вивчення війни, ЗСУ намагаються прорвати оборону росіян на околицях Бахмута, а також посилюють тиск на Кліщіївку. Водночас на заході Запорізької області сили оборони мають успіхи.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні