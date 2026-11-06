Майже 2700 дронів для фронту: Кличко розповів про нову допомогу Києва

Кличко розповів про передачу захисникам на фронт нової партії допомоги від громади столиці.

"До бійців 5-ї окремої штурмової Київської бригади поїхали ще майже 2700 БпЛА різних типів", - повідомив мер.

Зокрема, допомога включає:

2200 FPV-дронів різних типів;

450 розвідувальних дронів Mavic 3 Pro та Matrice 4;

28 літаків-камікадзе;

10 БпЛА літакового типу;

2 комплекси ударних бомберів.

Крім того, 5 штурмова отримала від столиці 12 наземних роботизованих комплексів, додав він.

Кличко нагадав, що від початку цього року від громади міста військовим різних бригад передали загалом уже понад 65 000 БпЛА різних типів. І столиця продовжує збільшувати допомогу військовим підрозділам.

Кличко передав військовим FPV, розвідники та дрони-камікадзе (фото: t.me/vitaliy_klitschko)

"Нагадаю, вчора Київрада передбачила з міського бюджету ще 1 млрд грн на підтримку Сил безпеки та оборони України. Загалом цьоріч спрямовуємо на підтримку захисників уже 6 млрд грн. Столиця й надалі допомагатиме нашим бійцям!" - наголосив Кличко.