Почти 2700 дронов для фронта: Кличко рассказал о новой помощи Киева

Кличко рассказал о передаче защитникам на фронт новой партии помощи от громады столицы.

"К бойцам 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады поехали еще почти 2700 БпЛА разных типов", - сообщил мэр.

В частности, помощь включает:

2200 FPV-дронов разных типов;

450 разведывательных дронов Mavic 3 Pro и Matrice 4;

28 самолетов-камикадзе;

10 БпЛА самолетного типа;

2 комплекса ударных бомберов.

Кроме того, 5 штурмовая получила от столицы 12 наземных роботизированных комплексов, добавил он.

Кличко напомнил, что с начала этого года от общины города военным разных бригад передали в общей сложности более 65 000 БпЛА разных типов. И столица продолжает увеличивать помощь военным подразделениям.

Кличко передал военным FPV, разведчики и дроны-камикадзе (фото: t.me/vitaliy_klitschko)

"Напомню, вчера Киевсовет предусмотрел из городского бюджета еще 1 млрд грн на поддержку Силы безопасности и обороны Украины. Всего в этом году направляем на поддержку защитников уже 6 млрд грн. Столица и дальше будет помогать нашим бойцам!" - подчеркнул Кличко.