UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Майже 200 снарядів та мін: у Сумській ОВА розповіли про сьогоднішні обстріли з боку РФ

Фото: Дмитр Живицький, очільник Сумської ОВА (facebook com Zhyvytskyy)
Автор: Дмитро Браславський

У середу, 9 листопада, російські військові обстріляли сім громад у Сумській області. По регіону було випущено майже 200 снарядів та мін із різних типів зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Сумської ОВА Дмитра Живицького.

"190 снарядів та мін за день спрямували росіяни на прикордоння Сумської області", - заявив Живицький.

За його словами, під обстрілами опинилися такі громади:

  • Зноб-Новгородська громада: об 11:30 по околицях одного із сіл російські військові стріляли із мінометів. Було 8 вибухів. Без наслідків;
  • Хотінська громада: під обстрілами були два прикордонні села. Близько 12:00 ворог вів вогонь із САУ (6 "прильотів"). І майже одночасно випустив по іншому селу 42 снаряди. Дивом ніхто не постраждав;
  • Краснопільська громада: о 13:30 ворог скинув вибухівку з безпілотника. Також в цей час зафіксовано 58 "прильотів" з АГС з боку Росії.
    Ще одну вибухівку типу ВОГ росіяни скинули з безпілотника на сусіднє прикордонне село. Без руйнувань;
  • Есманьська громада: близько 14:00 армійці РФ обстріляли одночасно два села. По одному випустили 20 снарядів із реактивної системи залпового вогню. Використали при цьому запалювальні боєприпаси. Внаслідок чого загорілося поле з кукурудзою. По іншому населеному пункту було 15 "прильотів" із РСЗВ;
  • По Миропільській громаді ворог стріляв із мінометів. Було 15 вибухів. І ще три "прильоти" із САУ. Без руйнувань;
  • Шалигинську громаду росіяни обстріляли теж із мінометів. Зафіксовано 10 "прильотів". Руйнувань немає;
  • Середино-Будська громада теж потерпала від мінометного обстрілу з Росії. 8 вибухів було, але без наслідків.

Нагадаємо, що окупанти вдарили по одній з громад в Сумській області запалювальними снарядами.

Російські військові у вівторок, 8 листопада, випустили прикордонними районами Сумської області 59 хв і снарядів. Під обстрілами були Краснопільська, Білопільська, Зноб-Новгородська, Великописарівська та Миропільська громади.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сумська областьВійна в Україні