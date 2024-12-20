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Майже 20% усього експорту: названі найпопулярніші в Україні вживані авто з США

Фото: названі найпопулярніші в Україні вживані авто з США (volkswagen-newsroom.com)
Автор: Константин Широкун

Впродовж минулого місяця в Україні було зареєстровано понад 2,5 тисячі вживаних легкових авто із США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укравтопром".

Зазначається, що це 17% від всіх вживаних легкових авто, що у листопаді перейшли на українські номери. У порівнянні з листопадом 2024 року попит на "американців" з пробігом зменшився на 17%.

Найбільша частка з цієї кількості (43%) - машини з бензиновими двигунами, при цьому електромобілі охопили 39%, на гібридні машини прийшлось 7%, на дизельні авто – 6%, а на авто з ГБО – 5%. При цьому середній вік "американців" з пробігом, що поповнили український автопарк у минулому місяці становив 5 років.

В ТОП-5 вживаних авто, виготовлених в США потрапили:

  • Tesla Model Y - 288 од.;
  • Tesla Model 3 - 286 од.;
  • Ford Escape - 170 од.;
  • Jeep Cherokee - 153 од.;
  • Volkswagen Passat - 141 од.

Нагадаємо, що впродовж листопада український автопарк поповнили 14,7 тисячі вживаних легкових авто, що були ввезені з-за кордону. Це найменша в цьому році місячна кількість реєстрацій імпортованих авто з пробігом. Відносно попереднього місяця, цей показник зменшився на 10%, а у порівнянні з листопадом 2023 року – майже на третину.

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Автомобільний ринок