Майже 20% усього експорту: названі найпопулярніші в Україні вживані авто з США

Зазначається, що це 17% від всіх вживаних легкових авто, що у листопаді перейшли на українські номери. У порівнянні з листопадом 2024 року попит на "американців" з пробігом зменшився на 17%.

Найбільша частка з цієї кількості (43%) - машини з бензиновими двигунами, при цьому електромобілі охопили 39%, на гібридні машини прийшлось 7%, на дизельні авто – 6%, а на авто з ГБО – 5%. При цьому середній вік "американців" з пробігом, що поповнили український автопарк у минулому місяці становив 5 років.

В ТОП-5 вживаних авто, виготовлених в США потрапили:

Tesla Model Y - 288 од.;

Tesla Model 3 - 286 од.;

Ford Escape - 170 од.;

Jeep Cherokee - 153 од.;

Volkswagen Passat - 141 од.

Нагадаємо, що впродовж листопада український автопарк поповнили 14,7 тисячі вживаних легкових авто, що були ввезені з-за кордону. Це найменша в цьому році місячна кількість реєстрацій імпортованих авто з пробігом. Відносно попереднього місяця, цей показник зменшився на 10%, а у порівнянні з листопадом 2023 року – майже на третину.