Почти 20% всего экспорта: названы самые популярные в Украине подержанные авто из США

В течение прошлого месяца в Украине было зарегистрировано более 2,5 тысячи подержанных легковых авто из США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укравтопром".
Отмечается, что это 17% от всех подержанных легковых авто, которые в ноябре перешли на украинские номера. По сравнению с ноябрем 2024 года спрос на "американцев" с пробегом уменьшился на 17%.
Наибольшая доля из этого количества (43%) - машины с бензиновыми двигателями, при этом электромобили охватили 39%, на гибридные машины пришлось 7%, на дизельные авто - 6%, а на авто с ГБО - 5%. При этом средний возраст "американцев" с пробегом, пополнивших украинский автопарк в прошлом месяце составил 5 лет.
В ТОП-5 подержанных авто, изготовленных в США попали:
Напомним, что в течение ноября украинский автопарк пополнили 14,7 тысячи подержанных легковых авто, которые были ввезены из-за рубежа. Это наименьшее в этом году месячное количество регистраций импортированных авто с пробегом. Относительно предыдущего месяца, этот показатель уменьшился на 10%, а по сравнению с ноябрем 2023 года - почти на треть.
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