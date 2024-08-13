Майже 20 тисяч доларів за втечу з країни. У Львові викрито організатора схеми

"За даними слідства, підозрюваний, попри встановлені режимом воєнного стану заборони, за 19 тисяч євро взявся організувати для військовозобов’язаного незаконний трансфер до однієї із країн Євросоюзу поза межами пунктів пропуску", - пише Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

Фото: У Львові викрито організатора схеми для ухилянтів (facebook.com/spzr.gp.gov.ua)

Підозрюваний наказав своєму "клієнту" зібрати необхідні документи та очікувати на дзвінок. Згідно з його планом, чоловіка повинні були забрати, доправити до кордону та вказати йому напрямок. Після цього він пішки повинен був би перейти за межі країни та уникнути мобілізації.

Організатору схеми вже обрано запобіжний захід. Наразі перевіряється причетність до злочину інших осіб.