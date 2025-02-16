Понад 1700 окупантів та 84 бронетранспортери: Генштаб назвав втрати РФ за добу

За останню добу, з 15 на 16 лютого, втрати армії РФ у війна проти України склали 1730 солдатів. Також воїни ЗСУ знищили 84 бронетранспортери та 77 одиниць автотехніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, що станом на 22:00 15 лютого відбулося 250 бойових зіткнень. Ворог значно активізувався, збільшив штурми у два з половиною рази, а найбільша активність противника була на Покровському напрямку. Зокрема, росіяни 67 разів намагались просунутись на позиції українських підрозділів. Наші захисники зупинили 47 штурмів агресора.

Всього від початку доби по всій лінії фронту загарбники завдали по 33 авіаційних удари, застосували 47 керованих авіаційних бомб. Крім цього, запустили 500 дронів-камікадзе та близько чотирьох тисяч разів обстріляли позиції українських військ і населені пункти.

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