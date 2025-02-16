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Понад 1700 окупантів та 84 бронетранспортери: Генштаб назвав втрати РФ за добу

Неділя 16 лютого 2025 08:19
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Понад 1700 окупантів та 84 бронетранспортери: Генштаб назвав втрати РФ за добу Фото: українські захисники продовжують завдавати втрат ворогу (Getty Images)
Автор: Михайло Шилін

За останню добу, з 15 на 16 лютого, втрати армії РФ у війна проти України склали 1730 солдатів. Також воїни ЗСУ знищили 84 бронетранспортери та 77 одиниць автотехніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.02.25 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 858 390 (+1730) осіб;
  • танків - 10 073 (+5) од.;
  • бойових броньованих машин - 21 011 (+84) од.;
  • артилерійських систем - 23 185 (+11) од.;
  • РСЗВ - 1283 од.;
  • засоби ППО - 1067 од.;
  • літаків - 370 од.;
  • гелікоптерів - 331 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 25 377 (+36) од.;
  • крилатих ракет - 3063 од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 37 456 (+77) од.;
  • спеціальної техніки - 3749 (+2) од.

Понад 1700 окупантів та 84 бронетранспортери: Генштаб назвав втрати РФ за добу

Ситуація на фронті

Нагадаємо, що станом на 22:00 15 лютого відбулося 250 бойових зіткнень. Ворог значно активізувався, збільшив штурми у два з половиною рази, а найбільша активність противника була на Покровському напрямку. Зокрема, росіяни 67 разів намагались просунутись на позиції українських підрозділів. Наші захисники зупинили 47 штурмів агресора.

Всього від початку доби по всій лінії фронту загарбники завдали по 33 авіаційних удари, застосували 47 керованих авіаційних бомб. Крім цього, запустили 500 дронів-камікадзе та близько чотирьох тисяч разів обстріляли позиції українських військ і населені пункти.

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