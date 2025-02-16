Более 1700 оккупантов и 84 бронетранспортера: Генштаб назвал потери РФ за сутки
За последние сутки, с 15 на 16 февраля, потери армии РФ в войне против Украины составили 1730 солдат. Также воины ВСУ уничтожили 84 бронетранспортера и 77 единиц автотехники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.02.25 ориентировочно составили:
- личного состава - около 858 390 (+1730) чел;
- танков - 10 073 (+5) ед;
- боевых бронированных машин - 21 011 (+84) ед;
- артиллерийских систем - 23 185 (+11) ед;
- РСЗО - 1283 ед;
- средства ПВО - 1067 ед;
- самолетов - 370 ед;
- вертолетов - 331 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 25 377 (+36) ед;
- крылатых ракет - 3063 ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 37 456 (+77) ед;
- специальной техники - 3749 (+2) ед.
Ситуация на фронте
Напомним, что по состоянию на 22:00 15 февраля произошло 250 боевых столкновений. Враг значительно активизировался, увеличил штурмы в два с половиной раза, а наибольшая активность противника была на Покровском направлении. В частности, россияне 67 раз пытались продвинуться на позиции украинских подразделений. Наши защитники остановили 47 штурмов агрессора.
Всего с начала суток по всей линии фронта захватчики нанесли по 33 авиационных удара, применили 47 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, запустили 500 дронов-камикадзе и около четырех тысяч раз обстреляли позиции украинских войск и населенные пункты.
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