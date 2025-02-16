Более 1700 оккупантов и 84 бронетранспортера: Генштаб назвал потери РФ за сутки

За последние сутки, с 15 на 16 февраля, потери армии РФ в войне против Украины составили 1730 солдат. Также воины ВСУ уничтожили 84 бронетранспортера и 77 единиц автотехники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ .

Ситуация на фронте

Напомним, что по состоянию на 22:00 15 февраля произошло 250 боевых столкновений. Враг значительно активизировался, увеличил штурмы в два с половиной раза, а наибольшая активность противника была на Покровском направлении. В частности, россияне 67 раз пытались продвинуться на позиции украинских подразделений. Наши защитники остановили 47 штурмов агрессора.

Всего с начала суток по всей линии фронта захватчики нанесли по 33 авиационных удара, применили 47 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, запустили 500 дронов-камикадзе и около четырех тысяч раз обстреляли позиции украинских войск и населенные пункты.

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