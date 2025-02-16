ua en ru
Вс, 16 февраля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мюнхенская конференция Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Более 1700 оккупантов и 84 бронетранспортера: Генштаб назвал потери РФ за сутки

Воскресенье 16 февраля 2025 08:19
UA EN RU
Более 1700 оккупантов и 84 бронетранспортера: Генштаб назвал потери РФ за сутки Фото: украинские защитники продолжают наносить потери врагу (Getty Images)
Автор: Михаил Шилин

За последние сутки, с 15 на 16 февраля, потери армии РФ в войне против Украины составили 1730 солдат. Также воины ВСУ уничтожили 84 бронетранспортера и 77 единиц автотехники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.02.25 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 858 390 (+1730) чел;
  • танков - 10 073 (+5) ед;
  • боевых бронированных машин - 21 011 (+84) ед;
  • артиллерийских систем - 23 185 (+11) ед;
  • РСЗО - 1283 ед;
  • средства ПВО - 1067 ед;
  • самолетов - 370 ед;
  • вертолетов - 331 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 25 377 (+36) ед;
  • крылатых ракет - 3063 ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 37 456 (+77) ед;
  • специальной техники - 3749 (+2) ед.

Более 1700 оккупантов и 84 бронетранспортера: Генштаб назвал потери РФ за сутки

Ситуация на фронте

Напомним, что по состоянию на 22:00 15 февраля произошло 250 боевых столкновений. Враг значительно активизировался, увеличил штурмы в два с половиной раза, а наибольшая активность противника была на Покровском направлении. В частности, россияне 67 раз пытались продвинуться на позиции украинских подразделений. Наши защитники остановили 47 штурмов агрессора.

Всего с начала суток по всей линии фронта захватчики нанесли по 33 авиационных удара, применили 47 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, запустили 500 дронов-камикадзе и около четырех тысяч раз обстреляли позиции украинских войск и населенные пункты.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Вооруженные силы Украины Генштаб ВСУ Война России против Украины Оккупанты
NEWS
За последние две недели наступление РФ около Покровска замедлилось, - ISW
За последние две недели наступление РФ около Покровска замедлилось, - ISW
DAILY
Хранилища пустеют, импорт под угрозой. Хватит ли Украине газа до конца холодов
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Хранилища пустеют, импорт под угрозой. Хватит ли Украине газа до конца холодов