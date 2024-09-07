Майже 190 боєзіткнень за добу. Яка ситуація на фронті в Україні на ранок

За добу, 6 вересня, на фронті сталося 187 бойових зіткнень. Зокрема, "найгарячишими" були Покровський та Курахівських напрямки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ .

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, здійснює мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів з території РФ.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога - не виявлено.

На Времівському напрямку ворог дев’ять разів наступав у бік Водяного та Старомайорська.

На Покровському напрямку ЗСУ відбили 49 ворожих штурмових дій в районах населених пунктів Суха Балка, Олександропіль, Зелене Поле, Воздвиженка, Новотроїцьке, Гродівка, Новогродівка та Михайлівка. Найбільша концентрація атак була поблизу Новогродівки, Гродівки та Михайлівки.

На Краматорському напрямку точилося вісім боїв у районах Григорівки, Часового Яру та Андріївки.

На Лиманському напрямку , за уточненою інформацією, ворог атакував 17 разів неподалік Новоєгорівки, Дружелюбівки, Чернещини, Тернів, Торського, Діброви та Макіївки.

На Харківському напрямку точилося шість боїв. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Вовчанська та Липців.

"Протягом минулої доби зафіксовано 187 бойових зіткнень. Найактивніше ворог наступав на Покровському та Курахівському напрямках", - йдеться у повідомленні.

Втрати РФ в Україні

За минулу добу загальні втрати РФ склали 1270 військових. Також ЗСУ знешкодили танк, 29 артилерійських систем, один засіб ППО, 52 БПЛА оперативно-тактичного рівня, крилату ракету та 55 автомобілів.

Крім того, авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 15 ударів по районах зосередження особового складу окупантів, а також уразили пункт управління, два пункти управління БПЛА, дві артилерійські системи та один інший важливий об’єкт ворога.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.