Майже 1700 окупантів та 100 автоцистерн. Генштаб оновив втрати РФ в Україні

Ситуація на фронті

На вечір 19 листопада на фронті з початку доби сталося 130 бойових зіткнень.

Зокрема, ЗСУ відбили понад 20 спроб ворога вибити українські підрозділи із позицій у Курській області.

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