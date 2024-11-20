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Майже 1700 окупантів та 100 автоцистерн. Генштаб оновив втрати РФ в Україні

Фото: названо втрати РФ в Україні на 20 листопада (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

За добу 19 листопада українські військові ліквідували 1690 окупантів. Крім того вдалося "мінуснути" 91 дрон та 100 одиниць автотехніки та автоцистерн.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу Збройних Сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.11.24 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 725740 (+1690) осіб ліквідовано;
  • танків – 9390 (+8) од.;
  • бойових броньованих машин – 19119 (+27) од.;
  • артилерійських систем – 20681 (+49) од.;
  • РСЗВ – 1252 од.;
  • засоби ППО – 1001 (+2) од.;
  • літаків – 369 од.;
  • вертольотів – 329 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 19202 (+91) од.;
  • крилаті ракети – 2756 (+2) од.;
  • кораблі/катери - 28 од.;
  • підводні човни – 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 29648 (+100) од.;
  • спеціальна техніка - 3674 (+2) од.

 

Ситуація на фронті

На вечір 19 листопада на фронті з початку доби сталося 130 бойових зіткнень.

Зокрема, ЗСУ відбили понад 20 спроб ворога вибити українські підрозділи із позицій у Курській області.

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Збройні сили УкраїниГенштаб ВСУВійна в Україні