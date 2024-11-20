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Почти 1700 окупантов и 100 автоцистерн. Генштаб обновил потери РФ в Украине

Фото: названы потери РФ в Украине на 20 ноября (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

За сутки 19 ноября украинские военные ликвидировали 1690 оккупантов. Кроме того удалось "минуснуть" 91 дрон и 100 единиц автотехники и автоцистерн.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.11.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 725740 (+1690) человек ликвидировано;
  • танков - 9390 (+8) ед.;
  • боевых бронированных машин - 19119 (+27) ед.;
  • артиллерийских систем - 20681 (+49) ед;
  • РСЗО - 1252 ед.;
  • средства ПВО - 1001 (+2) ед.;
  • самолетов - 369 ед.;
  • вертолетов - 329 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 19202 (+91) ед.;
  • крылатые ракеты - 2756 (+2) ед.;
  • корабли/катера - 28 ед.;
  • подводные лодки - 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 29648 (+100) ед.;
  • специальная техника - 3674 (+2) ед.

Ситуация на фронте

На вечер 19 ноября на фронте с начала суток произошло 130 боевых столкновений.

В частности, ВСУ отразили более 20 попыток врага выбить украинские подразделения с занимаемых позиций в Курской области.

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