Почти 1700 окупантов и 100 автоцистерн. Генштаб обновил потери РФ в Украине

Ситуация на фронте

На вечер 19 ноября на фронте с начала суток произошло 130 боевых столкновений.

В частности, ВСУ отразили более 20 попыток врага выбить украинские подразделения с занимаемых позиций в Курской области.

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