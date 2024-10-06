Майже 170 боїв за добу. Генштаб розповів про ситуацію на фронті

Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 169 бойових зіткнень. При цьому російські війська продовжують масштабні обстріли українських позицій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Генштабу ЗСУ.
За оновленими даними, агресор завдав 82 авіаудари, зокрема, скинув 130 авіабомб (КАБ), запустив 1410 дронів-камікадзе та здійснив 5130 артилерійських обстрілів, з яких 144 - із реактивних систем залпового вогню.
Особливо постраждали райони населених пунктів Волфине, Ободи, Павлівка, Краматорськ, Мирноград та Велика Новосілка. Однак, українські сили продовжують тримати оборону та завдавати контрударів. Авіація та артилерія Сил оборони уразили чотири райони зосередження особового складу та техніки ворога, дві артилерійські установки та три склади боєприпасів.
Оперативна ситуація на фронтах:
На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. На кордонах із Чернігівською та Сумською областями ворог продовжує обстріли українських територій з артилерії та авіації.
Операція ЗСУ у Курській області триває.
5 жовтня українські Сили оборони знищили на фронті 1250 російських окупантів. Крім того, було знищено 101 одиницю автотехніки та 55 артилерійських систем ворога.
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