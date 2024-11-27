Майже 1600 окупантів та 48 ББМ. Генштаб оновив втрати РФ за добу

Ситуація на фронті в Україні

Станом на вечір 26 листопада на фронті зафіксовано 208 бойових зіткнень. Найактивніший ворог атакував на Курахівському та Покровському напрямках.

Додамо, що в Мар'їно Курської області внаслідок удару по санаторію було поранено північнокорейського генерала. Ще кілька офіцерів армії КНДР загинули.

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