Ситуация на фронте в Украине

По состоянию на вечер 26 ноября на фронте зафиксировано 208 боевых столкновений. Наиболее враг атаковал на Кураховском и Покровском направлениях.

Добавим, что в Марьино Курской области в результате удара по санаторию был ранен северокорейский генерал. Еще несколько офицеров армии КНДР погибли.

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