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Почти 1600 оккупантов и 48 ББМ. Генштаб обновил потери РФ за сутки

Фото: названы потери РФ в Украине на 27 ноября (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

За сутки, 26 ноября, украинские военные ликвидировали 1580 оккупантов. Также выведены из строя 48 ББМ и 24 артсистем.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.11.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 735410 (+1580) человек ликвидировано;
  • танков - 9449 (+14) ед.;
  • боевых бронированных машин - 19304 (+48) ед.;
  • артиллерийских систем - 20830 (+24) ед;
  • РСЗО - 1255 (+1) ед.;
  • средства ПВО - 1005 (+1) ед.;
  • самолетов - 369 ед.;
  • вертолетов - 329 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 19616 (+64) ед.;
  • крылатые ракеты - 2765 ед.;
  • корабли/катера - 28 ед.;
  • подводные лодки - 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 30126 (+84) ед.;
  • специальная техника - 3687 (+4) ед.

Ситуация на фронте в Украине

По состоянию на вечер 26 ноября на фронте зафиксировано 208 боевых столкновений. Наиболее враг атаковал на Кураховском и Покровском направлениях.

Добавим, что в Марьино Курской области в результате удара по санаторию был ранен северокорейский генерал. Еще несколько офицеров армии КНДР погибли.

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