Майже 1600 окупантів та 48 ББМ. Генштаб оновив втрати РФ за добу

За добу, 26 листопада, українські військові ліквідували 1580 окупантів. Також виведено з ладу 48 ББМ та 24 артсистем.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу Збройних Сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.11.24 орієнтовно склали:

Ситуація на фронті в Україні

Станом на вечір 26 листопада на фронті зафіксовано 208 бойових зіткнень. Найактивніший ворог атакував на Курахівському та Покровському напрямках.

Додамо, що в Мар'їно Курської області внаслідок удару по санаторію було поранено північнокорейського генерала. Ще кілька офіцерів армії КНДР загинули.

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