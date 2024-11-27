Майже 1600 окупантів та 48 ББМ. Генштаб оновив втрати РФ за добу
Фото: названо втрати РФ в Україні на 27 листопада (Getty Images)
За добу, 26 листопада, українські військові ліквідували 1580 окупантів. Також виведено з ладу 48 ББМ та 24 артсистем.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу Збройних Сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.11.24 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 735410 (+1580) осіб ліквідовано;
- танків – 9449 (+14) од.;
- бойових броньованих машин – 19304 (+48) од.;
- артилерійських систем – 20830 (+24) од.;
- РСЗВ – 1255 (+1) од.;
- засоби ППО – 1005 (+1) (+2) од.;
- літаків – 369 од.;
- вертольотів – 329 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 19616 (+64) од.;
- крилаті ракети – 2765 од.;
- кораблі/катери - 28 од.;
- підводні човни – 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 30126 (+84) од.;
- спеціальна техніка - 3687 (+4) од.
Ситуація на фронті в Україні
Станом на вечір 26 листопада на фронті зафіксовано 208 бойових зіткнень. Найактивніший ворог атакував на Курахівському та Покровському напрямках.
Додамо, що в Мар'їно Курської області внаслідок удару по санаторію було поранено північнокорейського генерала. Ще кілька офіцерів армії КНДР загинули.
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