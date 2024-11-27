Почти 1600 оккупантов и 48 ББМ. Генштаб обновил потери РФ за сутки
Фото: названы потери РФ в Украине на 27 ноября (Getty Images)
За сутки, 26 ноября, украинские военные ликвидировали 1580 оккупантов. Также выведены из строя 48 ББМ и 24 артсистем.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.11.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 735410 (+1580) человек ликвидировано;
- танков - 9449 (+14) ед.;
- боевых бронированных машин - 19304 (+48) ед.;
- артиллерийских систем - 20830 (+24) ед;
- РСЗО - 1255 (+1) ед.;
- средства ПВО - 1005 (+1) ед.;
- самолетов - 369 ед.;
- вертолетов - 329 ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 19616 (+64) ед.;
- крылатые ракеты - 2765 ед.;
- корабли/катера - 28 ед.;
- подводные лодки - 1 ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 30126 (+84) ед.;
- специальная техника - 3687 (+4) ед.
Ситуация на фронте в Украине
По состоянию на вечер 26 ноября на фронте зафиксировано 208 боевых столкновений. Наиболее враг атаковал на Кураховском и Покровском направлениях.
Добавим, что в Марьино Курской области в результате удара по санаторию был ранен северокорейский генерал. Еще несколько офицеров армии КНДР погибли.
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