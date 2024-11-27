Почти 1600 оккупантов и 48 ББМ. Генштаб обновил потери РФ за сутки

За сутки, 26 ноября, украинские военные ликвидировали 1580 оккупантов. Также выведены из строя 48 ББМ и 24 артсистем.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.11.24 ориентировочно составили:

Ситуация на фронте в Украине

По состоянию на вечер 26 ноября на фронте зафиксировано 208 боевых столкновений. Наиболее враг атаковал на Кураховском и Покровском направлениях.

Добавим, что в Марьино Курской области в результате удара по санаторию был ранен северокорейский генерал. Еще несколько офицеров армии КНДР погибли.

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