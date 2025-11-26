Майже 150 тис. кв. км небезпеки: як відбувається розмінування в Україні

Саме на сході та півдні країни кожного дня сапери очищують у середньому 60-70 гектарів землі. Зокрема, на Харківщині наслідки окупації досі відчутні.

Місцевий агроном у сюжеті розповів, що після деокупації господарство могло обробляти лише чверть своїх полів, однак нині площі для роботи збільшилися утричі. Однак у регіоні залишилися тисячі мін та нерозірваних боєприпасів.

Староста Пришибського округу зазначила, що багато снарядів знаходили навіть у домівках мешканців. Після цього тут розпочався гуманітарний проєкт FSD Ukraine (Швейцарський фонд протимінної діяльності, - ред.) за підтримки JTI Foundation. Фахівці перевіряють території та маркують небезпечні ділянки.

Регіональний менеджер FSD Алекс Ван Рой повідомив, що команда працює над тим, щоб максимально усунути ризики для населення.

Демінери кажуть, що розмінування - це кропітка робота, яка потребує уважності та спеціального обладнання. Фахівці наголошують, що підтримка партнерів залишається дуже важливою - зокрема техніка, захисне спорядження та транспорт.

До проєкту долучилася і Українська асоціація саперів, яка займається маркуванням небезпечних територій. На Харківщині команди стикалися з обмеженим доступом до окремих ділянок, але отриманий досвід планують застосувати також у Чернігівській області та на Херсонщині. Іноземні фахівці допомагають з координацією робіт.

Після маркування небезпечну територію передають на розмінування. Зараз в Україні працюють понад 4 тисячі саперів і більш ніж 100 операторів з розмінування.

У JTI Україна зазначають, що гуманітарне розмінування - це інструмент, який дозволяє людям повертатися додому та підтримує економічне відновлення країни.

JTI Foundation надала близько пів мільйона доларів на розмінування Харківщини. Завдяки цьому вдалося очистити понад 38 кв. км територій, а понад 17 тисяч людей пройшли навчальні програми з мінної безпеки.