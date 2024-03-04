Майже 1200 окупантів та 42 автомобілі. Генштаб оновив втрати Росії в Україні

Сили оборони України за минулу добу ліквідували майже 1200 російських загарбників. Загальні втрати ворожої армії в особовому складі початку широкомасштабного вторгнення склали вже близько 417 950 солдатів. Крім того, воїни ЗСУ знищили 42 автомобільні техніки та 22 артсистеми росіян.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Генштабу Збройних Сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 04.03.24 орієнтовно склали:
Як повідомляли в Генеральному штабі ЗСУ в ранковому зведенні, в Україні на фронті протягом доби сталося 78 бойових зіткнень.
Зазначається, що російські окупанти продовжують тиснути на Авдіївському напрямку та суттєво активізувалися на Новопавлівському напрямку. На Херсонському напрямі Сили оборони надалі продовжують утримання позицій та відображення штурмів окупаційних військ.
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