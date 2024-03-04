Почти 1200 оккупантов и 42 автомобиля. Генштаб обновил потери России в Украине

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.03.24 ориентировочно составили:

личного состава - около 417 950 (+1150) человек ликвидировано;

танков - 6648 (+8) ед.;

боевых бронированных машин - 12 660 (+21) ед.;

артиллерийских систем - 10 210 (+22) ед.;

РСЗО - 1004 (+1) ед.;

средства ПВО - 698 (+2) ед.;

самолетов - 347 ед.;

вертолетов - 325 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 7845 (+2) ед.;

крылатые ракеты - 1916 (+1) ед.;

корабли/катера - 25 ед.;

подводные лодки - 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн - 13 374 (+42) ед.;

специальная техника - 1621 (+1) ед.

Ситуация на фронте 4 марта

Как сообщали в Генеральном штабе ВСУ в утренней сводке, в Украине на фронте в течение суток произошло 78 боевых столкновений.

Отмечается, что российские оккупанты продолжают давить на Авдеевском направлении и существенно активизировались на Новопавловском направлении. На Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают удержание позиций и отражение штурмов оккупационных войск.