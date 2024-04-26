Майже 1000 окупантів та 35 автомобілів. Генштаб поновив втрати РФ в Україні

Ситуація на фронті

За даними інституту вивчення війни (ISW), російські війська могли б ще більше стабілізувати свій виступ на північний захід від Авдіївки та просунутися далі на захід від Очеретиного, внаслідок чого українським силам все важче утримуватиме позиції вздовж лінії Бердичі-Семенівка-Уманське.

В Україні на фронті протягом доби сталося 114 бойових зіткнень. Авіація знищила 3 зенітно-ракетні комплекси противника.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.